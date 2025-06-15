В Восточном Казахстане не хватает пляжных спасателей

К наплыву отдыхающих пока на 100% готов лишь муниципальный пляж, где дежурит группа спасателей. При этом сотрудники регионального ДЧС готовы бесплатно обучать спасателей, но владельцы большинства частных баз отдыха спасателей не нанимают. Переубедить представителей турбизнеса пытаются местные власти, но предприниматели предпочитают экономить на безопасности клиентов.