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На следующей неделе в Омской области прервется телерадиовещание

Кратковременные отключения сигнала пройдут с 16 по 22 июня.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 16 июня, во некоторых населенных пунктах Омской области прервется телерадиовещание. Как сообщили в РТРС, это связано с профилактическими работами на станциях. Отключения сигнала продлятся до 22 июня.

В понедельник, 16 июня, с 8:00 до 14:00, не будут идти программы РТРС-1 и РТРС-2 в песелке Ачаирский. 17 июня в то же время — в Крестиках. 18 июня — в Черлаке. С 5:00 до 14:00 помимо вышеуказанных телевизионных программ там также будет нарушен прием сигнала «Радио Россия».

Как предупредили в РТРС, из-за непогоды профилактические работы могут быть перенесены на другое время.