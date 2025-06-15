На следующей неделе в Омской области прервется телерадиовещание

В понедельник, 16 июня, с 8:00 до 14:00, не будут идти программы РТРС-1 и РТРС-2 в песелке Ачаирский. 17 июня в то же время — в Крестиках. 18 июня — в Черлаке. С 5:00 до 14:00 помимо вышеуказанных телевизионных программ там также будет нарушен прием сигнала «Радио Россия».