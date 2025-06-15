«Незабываемое ощущение»: Вернувшиеся из плена военные поделились эмоциями. Видео

«Спасибо нашему государству, что вытащили нас из плена. Слезы наворачиваются, хочется быстрее увидеть своих близких. Обнять, поцеловать всех», — сказал один из освобожденных бойцов. «Это незабываемое ощущение. 13 месяцев в плену. Я благодарен своей стране. Спасибо нашему президенту, что он нас вернул на родину. Русская армия — сильная армия! Эмоций очень много, не могу все высказать», добавил другой военнослужащий добавил.