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«Незабываемое ощущение»: Вернувшиеся из плена военные поделились эмоциями. Видео

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, поделились эмоциями после обмена. Они выразили благодарность государству и президенту за возвращение на родину, передает корреспондент URA.RU.

Как создавалась новая Россия

Бойцы поделились эмоциями после обмена.

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, поделились эмоциями после обмена. Они выразили благодарность государству и президенту за возвращение на родину, передает корреспондент URA.RU.

«Спасибо нашему государству, что вытащили нас из плена. Слезы наворачиваются, хочется быстрее увидеть своих близких. Обнять, поцеловать всех», — сказал один из освобожденных бойцов. «Это незабываемое ощущение. 13 месяцев в плену. Я благодарен своей стране. Спасибо нашему президенту, что он нас вернул на родину. Русская армия — сильная армия! Эмоций очень много, не могу все высказать», добавил другой военнослужащий добавил.

Очередная группа российских военнослужащих смогли вернуться домой из украинского плена после договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Также Россия передала Киеву 1200 тел погибших украинских солдат.