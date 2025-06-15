«Незабываемое ощущение»: Вернувшиеся из плена военные поделились эмоциями. Видео

Бойцы поделились эмоциями после обмена.
Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, поделились эмоциями после обмена. Они выразили благодарность государству и президенту за возвращение на родину, передает корреспондент URA.RU.
«Спасибо нашему государству, что вытащили нас из плена. Слезы наворачиваются, хочется быстрее увидеть своих близких. Обнять, поцеловать всех», — сказал один из освобожденных бойцов. «Это незабываемое ощущение. 13 месяцев в плену. Я благодарен своей стране. Спасибо нашему президенту, что он нас вернул на родину. Русская армия — сильная армия! Эмоций очень много, не могу все высказать», добавил другой военнослужащий добавил.
Очередная группа российских военнослужащих смогли вернуться домой из украинского плена после договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Также Россия передала Киеву 1200 тел погибших украинских солдат.