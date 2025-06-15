Назван потерпевший при нападении на российский центр культуры в Киеве

Евгений Карась, Сергей Мазур, Александр Войтко, Андрей Лозовой, Богдан Ходаковский, Сергей Бондарь и Сергей Филимонов были признаны виновными в нападении на сотрудника и служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, надругательстве над государственным флагом РФ и получили сроки от семи до девяти лет. Каждый из них теперь находится в международном розыске, все они являются руководителями и участниками ряда экстремистских организаций, в том числе «С14»* и «Правый сектор»* (запрещенные в России экстремистские организации), вступили в преступный сговор.