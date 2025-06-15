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Назван потерпевший при нападении на российский центр культуры в Киеве

Потерпевшим по уголовному делу семерых украинских радикалов о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 был советник посольства Российской Федерации на Украине, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

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Потерпевшим по уголовному делу семерых украинских радикалов о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 был советник посольства РФ на Украине, указано в материалах дела, сообщает РИА Новости.

Согласно документам, дипломат был директором данного центра, и имел дипломатический иммунитет, а также соответствующие привилегии.

Евгений Карась, Сергей Мазур, Александр Войтко, Андрей Лозовой, Богдан Ходаковский, Сергей Бондарь и Сергей Филимонов были признаны виновными в нападении на сотрудника и служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, надругательстве над государственным флагом РФ и получили сроки от семи до девяти лет. Каждый из них теперь находится в международном розыске, все они являются руководителями и участниками ряда экстремистских организаций, в том числе «С14»* и «Правый сектор»* (запрещенные в России экстремистские организации), вступили в преступный сговор.

17 февраля 2018 года толпа численностью около 70 человек, включая вышеперечисленных,, незаконно проникла центр, где выкрикивала антироссийские лозунги, а также угрожали и оскорбляли российских представителей на Украине. Кроме того, они краской нанесли антироссийские лозунги, повредили стенды и двери, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина.

В ходе нападения радикалы также срезали установленный на постаменте в одном из помещений флаг РФ, который бросили на пол и топтали ногами, а затем сожгли его на улице. Также они оскорбляли и ложно обвиняли в действиях против безопасности Украины директора центра, а один из руководителей нападения, Карась, ударил его.

*Запрещенные в России экстремистские организации.