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Стало известно, сколько пенсионеров проживает в России

В России насчитывается около 41 миллиона пенсионеров. По данным Социального фонда России, на 1 апреля число получателей пенсионных выплат достигло 40 961 000 человек. Данные приводит РИА «Новости».

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Источник: Life.ru

Согласно информации фонда, из общего числа пенсионеров почти 8 миллионов продолжают трудовую деятельность, а около 33 миллионов являются неработающими.

Количество граждан, вышедших на пенсию, 1 января составляло 41 169 796 человек. Это почти на 208 тысяч больше, чем в обновленных данных.

Ранее Life.ru писал, сколько россиянам нужно зарабатывать в месяц для получения максимальной пенсии. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. Для получения максимального количества пенсионных баллов в 2025 году годовой доход должен достигать 2,76 млн рублей. Однако даже превышение указанного порога не позволит увеличить количество баллов.