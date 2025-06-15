Стало известно, сколько пенсионеров проживает в России

Согласно информации фонда, из общего числа пенсионеров почти 8 миллионов продолжают трудовую деятельность, а около 33 миллионов являются неработающими.
Количество граждан, вышедших на пенсию, 1 января составляло 41 169 796 человек. Это почти на 208 тысяч больше, чем в обновленных данных.
Ранее Life.ru писал, сколько россиянам нужно зарабатывать в месяц для получения максимальной пенсии. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. Для получения максимального количества пенсионных баллов в 2025 году годовой доход должен достигать 2,76 млн рублей. Однако даже превышение указанного порога не позволит увеличить количество баллов.