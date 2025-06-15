В Каире перенесли открытие Большого Египетского музея

Власти Египта на фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке решили перенести дату открытия Большого Египетского музея в Каире, который находится близ пирамид Гизы. Об этом сообщил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.
По его словам, сегодняшняя ситуация в регионе не способствует проведению такого важного мероприятия, как открытие музея. К слову, Большой Египетский музей в Каире планировали открыть 3 июля.
«Региональная напряженность может сохраняться в течение нескольких недель. Мы считаем правильным отсрочить дату этого важного события», — заявил глава египетского Кабмина.
Новую дату открытия музея премьер-министр не назвал. Ее объявят позднее. Однако эксперты считают, что открытие музея состоится лишь в четвертом квартале этого года.
Большой Египетский музей, строительство которого велось более 20 лет, задуман как крупнейший археологический музей в мире, посвященный одной цивилизации. Согласно информации Минтуризма и древностей Египта, посетители смогут увидеть в нем порядка 57 тыс. артефактов. Площадь музея составляет 500 тыс. квадратных метров.
Ранее сообщалось, что над Египтом на фоне ударов Израиля и Ирана появились странные объекты.