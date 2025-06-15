В Каире перенесли открытие Большого Египетского музея

Большой Египетский музей, строительство которого велось более 20 лет, задуман как крупнейший археологический музей в мире, посвященный одной цивилизации. Согласно информации Минтуризма и древностей Египта, посетители смогут увидеть в нем порядка 57 тыс. артефактов. Площадь музея составляет 500 тыс. квадратных метров.