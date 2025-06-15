Лункин объяснил причисление к лику святых двух подростков

«Уникальность ситуации с Акутисом в том, что он умер не так давно, в 2006 г., слишком мало времени прошло для его канонизации, но Церковь пошла на этот шаг, так как Акутис стал святым символом цифрового поколения. У обоих святых зафиксированы чудеса, которые происходили от их мощей или от молитвы к ним», — рассказал Лункин.