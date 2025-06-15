Лункин объяснил причисление к лику святых двух подростков

Папа Лев XIV первыми канонизирует молодежных лидеров Пьера Джорджо Фрассати и Карло Акутиса, которые умерли от неизлечимой болезни в раннем возрасте. О причинах такого выбора рассказал aif.ru религиовед Роман Лункин.
«Качества этих святых отражают подход католицизма к миссии среди молодого поколения. Фрассати был активистом движения “Католическое действие” и антифашистом. Карло Акутис был программистом, который использовал свои навыки для проповеди. Оба являются блаженными, то есть в православном понимании местночтимыми святыми, которые на уровне отдельных епархий и верующих признаны святыми», — сообщил эксперт.
Лункин отметил, что Фрассати был признан блаженным ещё в 1990 г., а Акутис в 2020 г. Именно с ним связана уникальность сложившейся ситуации.
«Уникальность ситуации с Акутисом в том, что он умер не так давно, в 2006 г., слишком мало времени прошло для его канонизации, но Церковь пошла на этот шаг, так как Акутис стал святым символом цифрового поколения. У обоих святых зафиксированы чудеса, которые происходили от их мощей или от молитвы к ним», — рассказал Лункин.
Религиовед обратил внимание на то, что восковую фигуру Акутиса, выставленную в церкви, одели в тренировочный костюм.
«Фрассати покоится в Турине, а Акутис в Ассизи, причем его восковая фигура в церкви лежит в обычном для подростков тренировочном костюме. Теперь у католической молодежи будут новые вдохновляющие духовные ориентиры», — добавил он.
Ранее стало известно, что Папа Римский одобрил канонизацию подростка Карло Акутиса, умершего в 2006 году от лейкемии. Известно, что Карло Акутис родился в 1991 году в Лондоне, однако вскоре стал жить в Милане. В школьные годы подросток защищал и помогал нуждающимся, занимался популяризацией учения. Так, он создал сайт с описанием каждого евхаристического чуда.
В 2020 году Акутиса причислили к лику блаженных. Специальная комиссия признала чудом исцеление ребенка из Бразилии с редким генетическим заболеванием поджелудочной железы. Малыш пошел на поправку вскоре после молитвы Акутису.
Второй случай был зафиксирован в 2022 году, когда уроженка Коста-Рики получила исцеление от тяжелых травм, полученных при падении с велосипеда во Флоренции. Мать девушки посетила могилу Акутиса, где помолилась о здоровье дочери.
Пьер Джорджо Фрассати родился в 1901 году. В 1922 году вступил в третий орден доминиканцев, приняв имя Иероним. Умер в возрасте 24 года от полиомиелита.