«Развитие сотрудничества»: Путин обратился к участникам конкурса Рахманинова

Однако вопросы развития отечественной культуры не являются единственным приоритетом Владимира Путина. В этот же день, 14 июня, российский лидер провел телефонные переговоры с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампа, в ходе которых осудил начатые Израилем удары по Ирану.