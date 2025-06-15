Российский Президент Владимир Путин выступил с обращением к участникам и зрителям II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова. Текст его речи опубликован на официальном сайте главы государства.
«…Он содействует развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов», — оценил значение Международного конкурса Владимир Путин.
Президент также выразил уверенность в том, что мероприятие подарит хорошие впечатления участникам и «знатокам искусства».
Однако вопросы развития отечественной культуры не являются единственным приоритетом Владимира Путина. В этот же день, 14 июня, российский лидер провел телефонные переговоры с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампа, в ходе которых осудил начатые Израилем удары по Ирану.