Страны Запада пытаются запугать свое население мнимой угрозой, якобы исходящей от России, чтобы «держать людей в узде». Об этом заявил в интервью РИА Новости бизнесмен Эррол Маск, отец Илона Маска.
Он подчеркнул, что совокупный размер Вооруженных сил НАТО в десять раз превышает Вооруженные силы России.
— Эти объединенные силы НАТО в десять раз больше российских, и все равно они изображают Россию… как своего рода угрозу. Но ее просто не может быть. Очевидно, речь идет о создании страшилки, чтобы держать население в узде, — заявил Эррол Маск.
Ранее постоянный российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение стремятся обмануть президента США Дональда Трампа и любыми способами вернуть Соединенные Штаты к антироссийской политике.
26 мая Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского постоянно приводят к проблемам для страны.
Кроме того, сенатор Алексей Пушков высказался касательно слов финского лидера Александра Стубба о том, что Россию нельзя назвать великой державой. По словам парламентария, Стубб за всю историю Финляндии стал самым антироссийским лидером.