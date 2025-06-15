Математик Кваша предрек развал США в ближайшие несколько лет

США могут развалиться после 2029 года, однако главный переломный процесс произойдет уже в этом году. Такой прогноз в разговоре с aif.ru сделал российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша.
«В США сейчас примерно то же самое, что было при Советском Союзе до 89-го, 90-го года — огромное количество военных баз, совершенно избыточная армия, несоразмерный военный бюджет. Причем, они платят не столько даже за оружие, сколько за военных пенсионеров, за содержание баз. Все это надо закрывать. Мы в свое время закрыли почти все военные базы. Для национального самосознания Америки это будет трагедией. Этот процесс не может быть быстрым. По графику страна не должна рассыпаться раньше 2029 года. То есть до этого времени они будут держаться. Там весь вопрос связан с финансами. На самом деле, у США нет денег, они кругом в долгах. Дефицит бюджета не только не падает, но продолжает расти, причем еще быстрее», — сказал собеседник издания.
Кваша отметил, что уже в этом году начнется главный перелом в США, после которого страна начнет идти к развалу.
«По прогнозам, которые я уже публикую 30 с лишним лет, 2025 год станет решающим, потому что США лишатся куража, а в этом бандитском деле главное кураж. Как только нет куража — сразу все рушится. Для меня главное событие Соединенных Штатов — это уничтожение их амбиций. Потому что они живут в абсолютном ощущении, что они интеллектуальная, финансовая, экономическая и военная элита. Когда вдруг выяснится, что нет денег, армии, экономики, производства, наука вся дутая, этот пузырь должен лопнуть, и нация должна ощутить себя, как старуха у разбитого корыта. Я думаю, что сценарий будет мягким, но главный перелом должен быть где-то в этом году. Причем, я допускаю, что они потеряют некоторые территории, хотя стопроцентно гарантировать это не могу. Когда начнется депрессия, очень может быть, что как мы отдали в 91-м году огромное количество территорий, так и будет с США. Может быть, они отстегнут Техас, возможно, Калифорнию», — добавил математик.
Он уточнил, что оперирует понятиями исторических циклов и повторяемости определенных событий, иногда в измененном виде. По мнению математика, это позволяет предсказывать будущие события.
Ранее Кваша предсказал начало цикла неудач для лидеров Европейского союза.
Кроме того, математик поделился с aif.ru прогнозом о том, когда завершится специальная военная операция. Также он рассказал и как это произойдет.
Григорий Кваша является известным российским аналитиком. Он утверждает, что разработал собственную методику прогнозирования исторических событий, сочетающую математические расчеты с теорией цикличности. Математик также является автором нескольких научных трудов.