Математик Кваша предрек развал США в ближайшие несколько лет

«По прогнозам, которые я уже публикую 30 с лишним лет, 2025 год станет решающим, потому что США лишатся куража, а в этом бандитском деле главное кураж. Как только нет куража — сразу все рушится. Для меня главное событие Соединенных Штатов — это уничтожение их амбиций. Потому что они живут в абсолютном ощущении, что они интеллектуальная, финансовая, экономическая и военная элита. Когда вдруг выяснится, что нет денег, армии, экономики, производства, наука вся дутая, этот пузырь должен лопнуть, и нация должна ощутить себя, как старуха у разбитого корыта. Я думаю, что сценарий будет мягким, но главный перелом должен быть где-то в этом году. Причем, я допускаю, что они потеряют некоторые территории, хотя стопроцентно гарантировать это не могу. Когда начнется депрессия, очень может быть, что как мы отдали в 91-м году огромное количество территорий, так и будет с США. Может быть, они отстегнут Техас, возможно, Калифорнию», — добавил математик.