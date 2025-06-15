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Жара до +34 градусов накроет Омскую область на следующей неделе

На следующей неделе столбики термометров в Омской области вновь поползут вверх.

Как создавалась новая Россия
Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

Таков прогноз синоптиков Обь-Иртышского УГМС.

Если сегодня, 15 июня, днём в регионе будет от +24 до +29 градусов, то во вторник, 17 июня, ожидается уже от +29 до +34. В понедельник, 16 июня воздух прогреется до +25…+30 градусов.

16 июня в дневные часы существенных осадков не прогнозируется. 17-го днём местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Напомним, что сегодня в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за опасных явлений. Местами по области ожидаются очень сильный дождь, ливень, крупный град, грозы, сильный ветер с порывами до 25 м/с.