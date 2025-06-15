В Вашингтоне начался военный парад

Парад официально начался в 18:30 вечера (01:30 ночи по Москве). Программа началась с шествия военных в реконструкторских костюмах прошлых веков под аккомпанемент оркестра, после чего перед президентской трибуной прошли конные части и военнослужащие в актуальном обмундировании.