В Вашингтоне начался военный парад

Торжественный парад в честь 250-летия армии США завершился в субботу в Вашингтоне. Как передает корреспондент РИА Новости, несмотря на впечатляющее шествие военных в исторической форме разных периодов и демонстрацию боевой техники вдоль Национальной аллеи, значительная часть зрителей покинула мероприятие досрочно.
Парад официально начался в 18:30 вечера (01:30 ночи по Москве). Программа началась с шествия военных в реконструкторских костюмах прошлых веков под аккомпанемент оркестра, после чего перед президентской трибуной прошли конные части и военнослужащие в актуальном обмундировании.
Кульминацией мероприятия стал проход механизированных колонн, демонстрировавших эволюцию военной техники — от исторических экспонатов до современных боевых платформ, среди которых выделялись танки Abrams, БМП Bradley и БТР Stryker.
Ранее KP.RU писал, что на параде в США приняли участие 600 солдат, 150 единиц техники, включая 20 танков M1 Abrams, 50 вертолетов и самолетов.