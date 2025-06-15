В Израиле выросло до трех число погибших после атак Ирана

Число погибших в израильском городе Бат-Ям после обстрела со стороны Ирана в ночь на воскресенье 15 июня выросло до трех человек. Об этом информирует портал Ynet.
«По данным полиции, две раненые женщины, эвакуированные с места происшествия, скончались», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что более ста человек пострадали в Израиле после атак Ирана в городах Бат-Ям и Реховот. Тогда же сообщалось, что в жертвой обстрела стала 60-летняя израильтянка.
Напомним, иранские военные выпустили очередную волну ракет и БПЛА в сторону Израиля в ночь на воскресенье 15 июня.
Напомним, Израиль объявил о начале военной операции против Ирана под названием «Восстающий лев», в ходе которого предполагается уничтожение ключевых объектов иранской ядерной программы.
По данным Армии обороны Израиля, в атаках участвовали около 200 самолетов, нанесших удары более чем по 100 целям на территории Ирана, включая ядерные объекты.
Тегеран ответил вечером того же дня, запустив ракеты по военным объектам Израиля, включая авиабазы и здание Минобороны в Тель-Авиве.