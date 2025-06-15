Экипаж Ка-52М уничтожил блиндаж ВСУ в зоне группировки «Центр»

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52М нанёс удар по блиндажу с живой силой ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Центр”. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен», — говорится в сообщении.