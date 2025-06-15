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Экипаж Ка-52М уничтожил блиндаж ВСУ в зоне группировки «Центр»

ВС РФ ликвидировали живую силу противника.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали блиндаж Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщает Минобороны РФ.

Удар нанёс экипаж вертолёта Ка-52М. Были использованы авиаракеты.

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52М нанёс удар по блиндажу с живой силой ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Центр”. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что экипаж осуществил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки, а затем вернулся на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что ударная группа ВКС РФ уничтожила бронированную технику Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Юг». Удар нанесли вертолёты Ка-52М («Аллигатор»), Ми-28НМ («Ночной охотник»), а также вертолёт Ми-8.