Смерть в корзинке: Россиянам рассказали, что делать при первых симптомах отравления грибами

Ранее россиянам рассказали, что нужно брать с собой в лес для «тихой охоты». К вылазкам важно тщательно подготовиться и правильно одеться — обязательны косынка, резиновые сапоги и плотные брюки. Собираясь за грибами, следует всегда брать с собой телефон, убедившись, что он полностью заряжен, и компас для ориентирования на местности, где нет ни связи, ни интернета.