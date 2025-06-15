Ynet: после удара Ирана по израильскому городу Бат-Яму погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в израильском городе Бат-Яме после очередной волны ответных ударов Ирана в ночь на 15 июня, сообщил портал Ynet со ссылкой на местные власти.
Ранее стало известно о гибели одного человека — жительницы этого населённого пункта, которой было около 60 лет.
«По данным полиции, (ещё — прим. ред.) две раненые женщины, эвакуированные с места происшествия, скончались», — сказано в сообщении.
По данным газеты Times of Israel, которая ссылается на спасателей, число пострадавших в Бат-Яме и другом израильском городе Реховоте превысило 130 человек.
Напомним, ранее специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru заявил, что Израиль выигрывает в военном и политическом плане за счёт наличия ядерного арсенала и прямой поддержки со стороны США.