Математик Кваша предсказал создание «русского мира» в ближайшие года

«После 2029 года будет, так называемый, “русский мир”. Это совершенно новая система, при которой будут создавать единую мировую идеологию, но при этом политика будет становиться все более и более суверенной. То есть Россия провозгласит преимущество суверенитета. То есть, к примеру, у Узбекистана должна быть своя политика и никто не должен туда совать нос. При этом каким-то загадочным образом будут убираться идеологические барьеры. То есть нужно не допустить, чтобы у каждой суверенной страны была своя суверенная история — это нонсенс. То есть история должна быть всемирной, например, как физика или химия. Нельзя же сказать, что есть немецкая или русская химия — она везде одинаковая. Вот точно так же должны стать одинаковыми история, философия и прочее. Эти идеологические границы должны стираться, а политические, наоборот, укрепляться. Россия тут большой мастак, потому что вся наша многовековая история как раз построена именно на том, чтобы сохранить самоуважение народа, не лишать его особенностей, но при этом, чтобы культурное пространство было все-таки общим», — сказал собеседник издания.