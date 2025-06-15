NYT: Иранские ракеты повредили здание института Вейцмана в израильском Реховоте

Напомним, что в ночь на 13 июня израильская армия начала военную операцию «Восстающий лев», нацеленную на уничтожение объектов иранской ядерной программы. По данным ЦАХАЛ, около 200 военных самолетов нанесли удары более чем по 100 важнейшим целям в Иране, включая критически важные ядерные объекты.