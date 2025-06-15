NYT: Иранские ракеты повредили здание института Вейцмана в израильском Реховоте

Израильский научный центр имени Хаима Вейцмана в Реховоте (юго-восточный пригород Тель-Авива) пострадал во время иранских авиаударов в ночь на воскресенье. Об этом сообщает газета NYT.
«Институт Вейцмана, известный израильский исследовательский центр, получил повреждения в результате последнего ракетного обстрела Ирана», — передает издание.
При этом газета воздержалась от публикации фотоматериалов, которые могли бы подтвердить факт разрушений на территории научного комплекса.
Напомним, что в ночь на 13 июня израильская армия начала военную операцию «Восстающий лев», нацеленную на уничтожение объектов иранской ядерной программы. По данным ЦАХАЛ, около 200 военных самолетов нанесли удары более чем по 100 важнейшим целям в Иране, включая критически важные ядерные объекты.