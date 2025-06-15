Иранские ракеты повредили научный институт недалеко от Тель-Авива

Ранее сообщалось, что не менее 13 человек получили ранения в ходе новой ракетной атаки Ирана по центру Израиля, передает гостелерадиокомпания Kan. Позднее стало известно о том, что число пострадавших перевалило за сотню. По информации Kan, при атаке на центральный район (включающий Тель-Авив и пригороды) несколько ракет или их обломков упали на жилые районы. Полиция Израиля совместно со спасателями и волонтерами работает в местах падений.