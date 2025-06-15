В Башкирии сохранится жара.

Так, сегодня, 15 июня, днем по региону пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, ливни и град. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем южной четверти умеренный, при грозе шквалистый. Температура воздуха днем +27, +32°, по западу до +22°.Завтра, 16 июня, также ожидаются кратковременные дожди, грозы, локально ливни, днем град. Ветер южной четверти умеренный, местами порывы до сильного. Ночью столбики термометров покажут +13, +18°, днем воздух прогреется до +21, +26°, по юго-востоку до +31°.