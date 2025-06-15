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В Башкирии сохранится жара

В Башкирии сохранится жара.

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Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +22°
Источник: Башинформ

В Башкирии в ближайшие дни сохранится жара до +32°, прогнозируют синоптики Башгидромета.

Так, сегодня, 15 июня, днем по региону пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, ливни и град. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем южной четверти умеренный, при грозе шквалистый. Температура воздуха днем +27, +32°, по западу до +22°.Завтра, 16 июня, также ожидаются кратковременные дожди, грозы, локально ливни, днем град. Ветер южной четверти умеренный, местами порывы до сильного. Ночью столбики термометров покажут +13, +18°, днем воздух прогреется до +21, +26°, по юго-востоку до +31°.