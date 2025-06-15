В Москве прогнозируют небольшой дождь и до 19 градусов тепла

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Облачность, местами небольшой дождь и температура до плюс 19 градусов ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от 17 до 19 градуса тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 9 градусов.
Ветер северо-западный, 6−11 м/c. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от 15 до 20 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов.