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В Москве прогнозируют небольшой дождь и до 19 градусов тепла

В Подмосковье 15 июня температура будет колебаться в пределах от 15 до 20 градусов тепла.

Как создавалась новая Россия
Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +22°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Облачность, местами небольшой дождь и температура до плюс 19 градусов ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от 17 до 19 градуса тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер северо-западный, 6−11 м/c. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от 15 до 20 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов.