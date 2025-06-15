Фальков рассказал о переходе России на новую модель высшего образования

Россия готовится к переходу на новую модель высшего образования. Вместо привычной схемы бакалавриат-магистратура вводятся два уровня — базовый и специализированный. Проект закона уже разработан, а запуск полной реформы запланирован на 2027 год. До этого систему опробуют в вузах и закрепят в законодательстве.