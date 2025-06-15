Россияне смогут отказаться от спам-рассылок с 1 августа

По словам Немкина, россияне смогут отказаться от массовых вызовов и рассылок через личный кабинет на сайте оператора или в мобильном приложении. С 1 августа 2025 года можно будет отказаться от массовых рассылок, а с сентября 2025 года массовые обзвоны станут незаконными без согласия абонента. На портале «Госуслуги» появится сервис для жалоб на спам, даже после запрета.