Россияне смогут отказаться от спам-рассылок с 1 августа

В России с 1 августа вступит в силу закон, позволяющий гражданам отказываться от массовых рассылок. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По словам Немкина, россияне смогут отказаться от массовых вызовов и рассылок через личный кабинет на сайте оператора или в мобильном приложении. С 1 августа 2025 года можно будет отказаться от массовых рассылок, а с сентября 2025 года массовые обзвоны станут незаконными без согласия абонента. На портале «Госуслуги» появится сервис для жалоб на спам, даже после запрета.
Немкин считает, что это нововведение станет основой для более широкой системы управления цифровыми согласиями, где граждане контролируют, кто и на каком основании имеет право обращаться к ним через электронные каналы.
Вступление в силу закона, позволяющего россиянам отказаться от массовых рассылок, — это в целом важный шаг в укреплении цифровой гигиены и защите граждан от мошеннических схем. Нередко именно массовые рассылки становятся первым этапом атаки: через смс, push-уведомления или звонки абонентам предлагают «выгодные» услуги, фальшивые компенсации или просят пройти по ссылке, — объяснил Немкин в беседе с РИА Новости.
Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин также ранее предупредил, что в стране появилась новая схема мошенничества, согласно которой злоумышленники выдают себя за школьных психологов.