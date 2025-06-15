Россиянам напомнили о датах следующих длинных выходных

Ближайшие продолжительные выходные в России ожидаются со 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства. Об этом рассказала юрист Headhunter Ольга Владимирова в беседе с РИА Новости.
«После июньских праздников следующие продолжительные выходные у россиян будут со 2 по 4 ноября», — уточнила эксперт.
Как отметила юрист, 4 ноября является в России официальным праздником — Днем народного единства.
Праздник приурочен к знаменательному событию Смутного времени — освобождению в 1612 году русской столицы от иноземных захватчиков силами народного ополчения во главе с Мининым и Пожарским.
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