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Россиянам напомнили о датах следующих длинных выходных

Юрист Владимирова: следующие длинные выходные пройдут со 2 по 4 ноября.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Ближайшие продолжительные выходные в России ожидаются со 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства. Об этом рассказала юрист Headhunter Ольга Владимирова в беседе с РИА Новости.

«После июньских праздников следующие продолжительные выходные у россиян будут со 2 по 4 ноября», — уточнила эксперт.

Как отметила юрист, 4 ноября является в России официальным праздником — Днем народного единства.

Праздник приурочен к знаменательному событию Смутного времени — освобождению в 1612 году русской столицы от иноземных захватчиков силами народного ополчения во главе с Мининым и Пожарским.

Ранее юрист Андрей Моисеев перечислил способы избавления от надоедливых звонков по телефону. Среди них — отзыв согласия на рассылку уведомлений по телефону.

Накануне KP.RU писал, что с 1 августа 2025 года россияне смогут отказываться от массовых рассылок.