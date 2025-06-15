Омский «Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Волковым

Состав игроков «Авангарда» в новом сезоне пополнит обладатель Кубка Стэнли. Хоккейный клуб подписал контракт с 27-летним нападающим Александром Волковым. Как сообщили в пресс-службе «Авангарда», контракт с Волковым заключен на три года.
Кубок Стэнли Александр Волков завоевал в 2020 году в составе команды НХЛ «Лайтнинг». Последний игровой сезон КХЛ он провел в минском «Динамо», став там одним из самых результативных игроков. В 74 матчах Волков завоевал 53 очка (21+32) при показателе полезности + 24.