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Омский «Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Волковым

Контракт с игроком заключен на три года.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Состав игроков «Авангарда» в новом сезоне пополнит обладатель Кубка Стэнли. Хоккейный клуб подписал контракт с 27-летним нападающим Александром Волковым. Как сообщили в пресс-службе «Авангарда», контракт с Волковым заключен на три года.

Кубок Стэнли Александр Волков завоевал в 2020 году в составе команды НХЛ «Лайтнинг». Последний игровой сезон КХЛ он провел в минском «Динамо», став там одним из самых результативных игроков. В 74 матчах Волков завоевал 53 очка (21+32) при показателе полезности + 24.