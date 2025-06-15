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Штурмовик РФ одним выстрелом уничтожил бронеавтомобиль США MaxxPro в ДНР

Кроме того, ВС РФ ликвидировали десант ВСУ в ходе стрелкового боя.

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Источник: Аргументы и факты

Штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Наиль Вяльшин одним выстрелом ликвидировал бронеавтомобиль MaxxPro производства Соединённых Штатов у населённого пункта Петровское в Донецкой народной республике.

«Мы услышали звуки и стрелковый бой дальше от нас. Выбегаю на дорогу, вижу, что едет MaxxPro в 300−400 метрах от меня. Я, недолго думая, достал РПГ, делаю выстрел — машина полностью ликвидирована», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.

Боец отметил, что перед уничтожением техники десант Вооружённых сил Украины успел высадиться, но в результате стрелкового боя противника ликвидировали.

Напомним, Минобороны РФ заявило об освобождении Петровского в ДНР в четверг.

Ранее сообщалось, что при освобождении Петровского российские военные ликвидировали наёмников из Польши и Грузии.