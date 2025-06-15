Штурмовик РФ одним выстрелом уничтожил бронеавтомобиль США MaxxPro в ДНР

«Мы услышали звуки и стрелковый бой дальше от нас. Выбегаю на дорогу, вижу, что едет MaxxPro в 300−400 метрах от меня. Я, недолго думая, достал РПГ, делаю выстрел — машина полностью ликвидирована», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.