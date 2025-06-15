В МВД дали совет, как зарегистрироваться по доверенности в квартире и не нарваться на мошенников

Для того, чтобы зарегистрировать человека в квартире по доверенности, нужен нотариально заверенный документ.
В России регистрация гражданина в квартире по доверенности возможна только при наличии у представителя всех оригиналов документов, включая паспорт заявителя. Также гражданину следует воспользоваться услугами нотариусов, чтобы избежать мошенников. Об этом сообщает Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.
«Представителю необходимо иметь при себе оригиналы всех документов, в том числе паспорта заявителя, для проставления отметки о регистрации. За оформлением доверенности следует обращаться к уполномоченным нотариусам», — отмечается в материалах ведомства. Их передает ТАСС. В документе необходимо подробно указать полномочия представителя: право подписывать и подавать заявление, а также подавать и получать документы, связанные с регистрацией гражданина РФ по месту жительства или пребывания. Дополнительно ведомство советует ограничивать полномочия доверенного лица только регистрационными действиями для предотвращения злоупотреблений.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, разрешающий с 1 июля 2026 года использовать биометрические данные при дистанционных сделках с недвижимостью. Согласно закону, теперь граждане смогут подавать заявления о государственной регистрации прав на недвижимость в электронном виде. Все необходимые документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а идентификация участников сделки будет осуществляться через Единую биометрическую систему (ЕБС). Это также должно обеспечить безопасность.