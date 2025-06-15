В МВД дали совет, как зарегистрироваться по доверенности в квартире и не нарваться на мошенников

«Представителю необходимо иметь при себе оригиналы всех документов, в том числе паспорта заявителя, для проставления отметки о регистрации. За оформлением доверенности следует обращаться к уполномоченным нотариусам», — отмечается в материалах ведомства. Их передает ТАСС. В документе необходимо подробно указать полномочия представителя: право подписывать и подавать заявление, а также подавать и получать документы, связанные с регистрацией гражданина РФ по месту жительства или пребывания. Дополнительно ведомство советует ограничивать полномочия доверенного лица только регистрационными действиями для предотвращения злоупотреблений.