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В воскресенье в Ростове ожидается дождь с грозой

В Ростовской области прогнозируются ливни с грозой и градом.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростове в воскресенье ожидается переменная облачность, днем возможен кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщают донские синоптики.

По информации Ростовского гидрометцентра, температура воздуха днем составит +23, ночью +15. Ветер юго-западный 7−12 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с.

На территории области местами ожидается кратковременный дождь, ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром с порывами до 20−23 м/с. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Днем воздух прогреется до +27, ночью температура будет +17, местами похолодает до +7.

В понедельник, 16 июня также возможны ливень и сильный ветер. В связи с этим Главное управление МЧС России по Ростовской области советует жителям быть осторожными на улице. В частности, обходить стороной линии электропередач, не стоять под деревьями и рекламными щитами. В случае чрезвычайных происшествий звонить по номеру «112».