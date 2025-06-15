В воскресенье в Ростове ожидается дождь с грозой

В понедельник, 16 июня также возможны ливень и сильный ветер. В связи с этим Главное управление МЧС России по Ростовской области советует жителям быть осторожными на улице. В частности, обходить стороной линии электропередач, не стоять под деревьями и рекламными щитами. В случае чрезвычайных происшествий звонить по номеру «112».