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Иноагент Прусикин* из Little big задолжал налоговой: вот о какой сумме речь

Лидер группы Little big Илья Прусикин* должен по налогам 52 тысячи рублей.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Музыкант Илья Прусикин*, известный как лидер группы Little Big, задолжал по налогам. Сумма задолженности составляет без малого 52 тысячи рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Илья Прусикин имеет долг перед уполномоченным налоговым органом в размере 51 тыс. 953 рублей», — сказано в публикации.

Напомним, с 2022 года Прусикин*, Софья Таюрская и Алина Пязок живут в США, а в январе 2023 года музыкант был включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Сообщалось, что на жизнь артисты зарабатывают малобюджетными концертами для русских эмигрантов.

Тем не менее солист Little Big нашел способ зарабатывать в России. Вот что он придумал, чтобы получать авторские отчисления с песен группы в обход статуса иноагента.

Также сообщалось, что с 9 июня налоговая служба приостановила операции по счетам певца Ильи Прусикина*.

*Лицо, внесенное в список иноагентов в РФ.