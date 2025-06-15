Стрельба произошла во время акции протеста против Трампа в Солт-Лейк-Сити

В американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, произошла стрельба во время демонстрации. По данным полиции города, один человек находится в критическом состоянии.
— Мы расследуем стрельбу, предположительную связанную с демонстрацией рядом со Стейт Стрит… Мы можем подтвердить, что стрельба привела к тому, что один человек находится в критическом состоянии, — говорится в сообщении полиции в соцсети X.
Полиция задержала одного человека после происшествия.
Местная телестанция KUTV сообщила, что инцидент произошел во время общенациональной акции протеста «No Kings» против политики президента США Дональда Трампа, проходившей в Солт-Лейк-Сити.
Несколько сотен человек в субботу, 14 июня, провели марш по центру американской столицы с призывом к отставке президента США Дональда Трампа. Участники выкрикивали нецензурную брань в адрес американского лидера, а также скандируют лозунги «Трамп должен уйти сейчас же».
11 июня губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе призвал граждан США противостоять политике Дональда Трампа. По словам главы Калифорнии, глава Белого дома хочет, чтобы американцы «молчали», и демократия подвергается нападкам. Ньюсом подчеркнул, что Калифорния может стать первым штатом, оказавшим сопротивление политике Трампа, но на этом протесты не должны закончиться.