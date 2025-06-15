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ЦАХАЛ: ВВС Израиля завершили масштабную серию ударов по объектам в Тегеране

В частности, речь идёт об ударах по штаб-квартире Минобороны Ирана и ядерной инфраструктуре.

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Источник: Аргументы и факты

Военно-воздушные силы Израиля завершили серию ударов по целям в иранской столице, говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

В частности, речь идёт об ударах по штаб-квартире Минобороны Ирана, а также ядерной инфраструктуре.

«Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом ядерного оружия», — заявили в ЦАХАЛ.

В сообщении уточняется, что целями израильских военных стали штаб-квартира МО Ирана, штаб-квартира ядерного проекта Организации оборонных инноваций и исследований Ирана и другие объекты.

Напомним, Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой ВВС страны наносят авиаудары по военным и ядерным объектам в Иране. В КСИР заявили, что Тегеран в ответ на действия ЦАХАЛ начал операцию «Правдивое обещание 3».

Ранее сообщалось, что Иран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.