ЦАХАЛ: ВВС Израиля завершили масштабную серию ударов по объектам в Тегеране

Военно-воздушные силы Израиля завершили серию ударов по целям в иранской столице, говорится в сообщении Армии обороны Израиля.
В частности, речь идёт об ударах по штаб-квартире Минобороны Ирана, а также ядерной инфраструктуре.
«Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом ядерного оружия», — заявили в ЦАХАЛ.
В сообщении уточняется, что целями израильских военных стали штаб-квартира МО Ирана, штаб-квартира ядерного проекта Организации оборонных инноваций и исследований Ирана и другие объекты.
Напомним, Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой ВВС страны наносят авиаудары по военным и ядерным объектам в Иране. В КСИР заявили, что Тегеран в ответ на действия ЦАХАЛ начал операцию «Правдивое обещание 3».
Ранее сообщалось, что Иран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.