Mehr сообщил о применении Ираном гиперзвуковой ракеты для удара по Хайфе

При атаке на Израиль были задействованы следующие типы баллистических ракет средней дальности: Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Об этом информирует иранское агентство Nour News, ссылаясь на осведомленные источники.
Так, в субботу система оповещения сработала в северных районах Израиля, включая важный портовый центр Хайфу, в ответ на ракетные пуски с территории Ирана. ЦАХАЛ оперативно отреагировал, предприняв меры по нейтрализации воздушных угроз. При этом военные подтвердили перехват нескольких целей, при этом 5−7 ракет поразили: Хайфский регион, арабскую деревню Тамра (20 км от Акко).
«Иран использовал ракеты “Эмад” (Emad), “Кадр” (Ghadr) и “Хайбар Шекан” (Kheibar Shekan) при атаках на Хайфу и Тель-Авив», — передает издание.
Кроме этого, в ночь на 15 июня Иран осуществил ракетный обстрел израильских городов. В северных районах страны были активированы системы оповещения.
Согласно данным иранского информагентства IRNA, основной удар пришелся по Хайфе — крупному портовому городу, где в результате атаки возник пожар на нефтеперерабатывающем предприятии.
В результате удара по Тамре погибла 20-летняя девушка, еще 14 местных жителей получили ранения различной степени тяжести.
При этом корпус стражей исламской революции Ирана официально объявил о проведении атак на стратегические израильские объекты, включая предприятия по производству авиационного топлива и ключевые энергетические узлы, используя комбинированные удары беспилотников и ракет. В заявлении военных подчёркивается готовность к дальнейшим ответным мерам в случае продолжения агрессии со стороны Израиля.
По информации агентства Shana, в ходе точных авиаударов Израиль поразил ключевые объекты нефтяной инфраструктуры Тегерана, включая северный и южный хранилища, а также нефтебазы в районах Кан и Шахран.
Напомним, что в ночь на 13 июня израильские силы нанесли удары по Ирану в рамках военной операции «Восстающий лев». Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, это было ответом на ядерную угрозу со стороны Тегерана. Среди жертв — высокопоставленные военные и ученые-ядерщики.