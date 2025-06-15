Mehr сообщил о применении Ираном гиперзвуковой ракеты для удара по Хайфе

Так, в субботу система оповещения сработала в северных районах Израиля, включая важный портовый центр Хайфу, в ответ на ракетные пуски с территории Ирана. ЦАХАЛ оперативно отреагировал, предприняв меры по нейтрализации воздушных угроз. При этом военные подтвердили перехват нескольких целей, при этом 5−7 ракет поразили: Хайфский регион, арабскую деревню Тамра (20 км от Акко).