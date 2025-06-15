Комбинированный удар «Кинжалами», «Калибрами» и «Геранями» нанесли по Украине

Ранее стало известно, что в Винницкой и Житомирской областях Украины объявлена воздушная тревога, в то время как в Николаевской области она была отменена. Помимо этого, воздушная тревога сохраняется в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в Киеве.