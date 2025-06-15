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Комбинированный удар «Кинжалами», «Калибрами» и «Геранями» нанесли по Украине

В ночь на воскресенье, 15 июня, Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по Украине с применением гиперзвуковых ракет и беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Как создавалась новая Россия

В ночь на воскресенье, 15 июня, Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по Украине с применением гиперзвуковых ракет и беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Согласно сообщению «РВ», в атаке были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Калибр», а также беспилотники «Герань».

На момент атаки на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает передает Telegram-канал.

Ранее стало известно, что в Винницкой и Житомирской областях Украины объявлена воздушная тревога, в то время как в Николаевской области она была отменена. Помимо этого, воздушная тревога сохраняется в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в Киеве.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие планомерно выдавливают подразделения Вооруженных сил Украины из Петровского (Грековка) в Луганской народной республике (ЛНР). Он отметил, что украинские военные закрепились на данном участке, что не позволяет взять Петровское «с наскока».