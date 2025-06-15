Биолог рассказала, что делать при первых симптомах отравления грибами

Наиболее опасными видами грибов являются бледная поганка, мухоморы и ложные опята. Среди безопасных вариантов биолог выделяет лисички, которые меньше накапливают токсины и даже способствуют выведению радионуклидов. Однако эксперт напоминают, что у лисичек есть ядовитые двойники, поэтому при малейших сомнениях гриб лучше не брать.