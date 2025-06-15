Биолог рассказала, что делать при первых симптомах отравления грибами

Первые симптомы отравления могут появиться уже через 30 минут.
При появлении тошноты, рвоты, боли в животе или других тревожных симптомов после употребления грибов необходимо срочно вызвать скорую помощь. До приезда медиков следует промыть желудок, давая пострадавшему пить теплую воду и вызывая рвоту несколько раз. Об этом рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
«Тревожными звоночками должны стать тошнота, многократная рвота, резкая боль в животе и диарея», — передает слова декана Life. Она также добавила, что после очищения желудка важно принять сорбенты и обеспечить обильное питье для предотвращения обезвоживания.
Остатки грибного блюда нужно сохранить для анализа — это поможет врачам быстрее поставить диагноз. Категорически запрещено заниматься самолечением или принимать препараты, останавливающие рвоту и диарею. Даже небольшое количество ядовитых грибов может быть смертельно опасным, особенно для детей, которым до трех лет грибы противопоказаны полностью, отмечает Лялина.
Наиболее опасными видами грибов являются бледная поганка, мухоморы и ложные опята. Среди безопасных вариантов биолог выделяет лисички, которые меньше накапливают токсины и даже способствуют выведению радионуклидов. Однако эксперт напоминают, что у лисичек есть ядовитые двойники, поэтому при малейших сомнениях гриб лучше не брать.