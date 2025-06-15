Жаркий сезон: водителям на дорогах угрожает новая опасность

Это создает угрозу не только для самого водителя, но и для других участников дорожного движения. Чтобы не рисковать, гражданам нужно рассматривать дорогу как часть отдыха и чаще делать остановки. Например, задержаться на сутки в каком-нибудь городе, чтобы осмотреть местные достопримечательности, посоветовал Моржаретто в беседе с «Известиями».