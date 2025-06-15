Жаркий сезон: водителям на дорогах угрожает новая опасность

В летние месяцы на российских дорогах происходит максимальное количество аварий, напоминают в Госавтоинспекции. В июле и августе риск попасть в аварию с тяжелыми последствиями в два-три раза выше, чем зимой, отмечают эксперты.
Самый опасный месяц для водителей — это июль, предупреждают эксперты ГАИ. С апреля аварийность на дорогах резко увеличивается, а снижаться начинает только осенью. В первую очередь на это влияет сезон отпусков, поездок становится больше, а их продолжительность возрастает.
Член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто отметил, что многие граждане стремятся как можно быстрее оказаться на месте отдыха. При этом россиянам, желающим провести отпуск на море, нередко приходится ехать длительное время.
«В стремлении побыстрее добраться до моря зачастую водители пренебрегают элементарными правилами безопасности: начинают гнать что есть мочи, совершают бездумные и опасные обгоны. Всё это чаще всего сопровождается сильной усталостью водителей,» — рассказал Моржаретто.
Это создает угрозу не только для самого водителя, но и для других участников дорожного движения. Чтобы не рисковать, гражданам нужно рассматривать дорогу как часть отдыха и чаще делать остановки. Например, задержаться на сутки в каком-нибудь городе, чтобы осмотреть местные достопримечательности, посоветовал Моржаретто в беседе с «Известиями».