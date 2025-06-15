Губернатор Иркутской области поздравил медицинских работников

Каждый год День медицинского работника отмечают в России в третье воскресенье июня. Почитают всех тех, кто давал клятву Гиппократа — врачей, медсестер, фельдшеров. К поздравлениям присоединился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Слова благодарности глава региона опубликовал в своих соцсетях:
— Медицинские работники — люди, сопровождающие нас на протяжении всего жизненного пути, — пишет Игорь Кобзев. — Врач встречает новорождённого, врач заботится и защищает малыша наряду с мамой. Служители медицины с нами и в трудные дни, и в дни радости. Как воины, свято сохраняющие верность присяге, вы храните верность Клятве Гиппократа.
Также губернатор выразил признательность и низкий поклон военным врачам и волонтёрам, которые ежедневно трудятся на полях СВО, а также заботятся о раненых в госпиталях. Каждому он пожелал добра, благополучия, здоровья.
Напомним, в 2025 году в регионе приведут в нормативное состояние 15 участков дорог, ведущих к больницам и поликлиникам. Основные работы пройдут в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Черемхове.