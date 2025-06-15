Губернатор Иркутской области поздравил медицинских работников

— Медицинские работники — люди, сопровождающие нас на протяжении всего жизненного пути, — пишет Игорь Кобзев. — Врач встречает новорождённого, врач заботится и защищает малыша наряду с мамой. Служители медицины с нами и в трудные дни, и в дни радости. Как воины, свято сохраняющие верность присяге, вы храните верность Клятве Гиппократа.