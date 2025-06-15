В США задержан мужчину, пытавшийся въехать в толпу протестующих

Полиция Вирджинии задержала мужчину, который намеренно въехал на автомобиле в расходившуюся толпу демонстрантов против политики Дональда Трампа.
По предварительным данным, он сбил как минимум одного человека, но информация о травмах отсутствует, говорится в заявлении полиции.
«Установлено, что Чеклик-младший (задержанный — ред.) умышленно направил машину в толпу, сбив не менее одного человека. На текущий момент правоохранителям не поступало сведений о пострадавших, а личность сбитого не установлена», — сообщает полицейское управление г. Калпер.
Ранее сообщалось, что в городе Солт-Лейк-Сити (американский штат Юта) во время демонстрации произошла стрельба. Известно, что в ходе перестрелки один человек получил ранения. Пострадавший находится в критическом состоянии.
Напомним, вечером в субботу, 14 июня, во многих городах США начались акции протеста.
Продолжаются демонстрации и в крупнейшем городе Калифорнии — Лос-Анджелесе. Там полиция начала разгон демонстрантов, применив против них слезоточивый газ и резиновые пули.
Также сообщалось, что протесты против президента США Дональда Трампа перекинулись и на другие мегаполисы страны.