В США задержан мужчину, пытавшийся въехать в толпу протестующих

«Установлено, что Чеклик-младший (задержанный — ред.) умышленно направил машину в толпу, сбив не менее одного человека. На текущий момент правоохранителям не поступало сведений о пострадавших, а личность сбитого не установлена», — сообщает полицейское управление г. Калпер.