В Омске под поездом погибла женщина

Трагедия произошла вчера, 14 июня. Прибывшие на место ЧП сотрудники следственно-оперативной группы установили, что женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Поезд она, по всей видимости, почему-то не заметила, хотя машинист состава сигналил. Заметив пешехода, он применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.