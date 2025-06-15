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В Омске под поездом погибла женщина

Трагедия произошла на станции Карбышево-1—Пламя.

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Источник: Комсомольская правда

В транспортной полиции Сибири сообщили о ЧП на станции Карбышево-1—Пламя. Под поезд там попала 46-летняя местная жительница.

Трагедия произошла вчера, 14 июня. Прибывшие на место ЧП сотрудники следственно-оперативной группы установили, что женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Поезд она, по всей видимости, почему-то не заметила, хотя машинист состава сигналил. Заметив пешехода, он применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Окончательно обстоятельства и причины трагедии устанавливаются транспортной полицией.