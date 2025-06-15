Постпред Израиля в ООН раскритиковал молчание в ответ на ракетный удар Ирана: «это соучастие»

По информации портала Ynet, в ночь на воскресенье 15 июня Иран атаковал израильский город Бат-Ям. Тогда стало известно о трех погибших в результате ударов. При этом более 100 человек пострадали в двух израильских городах — Бат-Яме и Реховоте —после обстрелов Ирана.