Постпред Израиля в ООН раскритиковал молчание в ответ на ракетный удар Ирана: «это соучастие»

Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон обратился к мировому сообществу с требованием решительного осуждения ночного ракетного обстрела со стороны Ирана, в результате которого пострадали гражданские лица.
«Иран нанес жестокий ракетный удар по Израилю, преднамеренно нацелившись на гражданские районы. Ваше молчание — это не нейтралитет, а соучастие», — написал постпред в социальной сети X.
Дипломат резко раскритиковал бездействие структур ООН. Он возмутился отсутствию осуждений, гнева, сочувствия со стороны организаций.
По информации портала Ynet, в ночь на воскресенье 15 июня Иран атаковал израильский город Бат-Ям. Тогда стало известно о трех погибших в результате ударов. При этом более 100 человек пострадали в двух израильских городах — Бат-Яме и Реховоте —после обстрелов Ирана.