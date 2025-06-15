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Постпред Израиля в ООН раскритиковал молчание в ответ на ракетный удар Ирана: «это соучастие»

Постпред Израиля в ООН Данон призвал мир осудить ракетную атаку Ирана.

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Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон обратился к мировому сообществу с требованием решительного осуждения ночного ракетного обстрела со стороны Ирана, в результате которого пострадали гражданские лица.

«Иран нанес жестокий ракетный удар по Израилю, преднамеренно нацелившись на гражданские районы. Ваше молчание — это не нейтралитет, а соучастие», — написал постпред в социальной сети X.

Дипломат резко раскритиковал бездействие структур ООН. Он возмутился отсутствию осуждений, гнева, сочувствия со стороны организаций.

По информации портала Ynet, в ночь на воскресенье 15 июня Иран атаковал израильский город Бат-Ям. Тогда стало известно о трех погибших в результате ударов. При этом более 100 человек пострадали в двух израильских городах — Бат-Яме и Реховоте —после обстрелов Ирана.