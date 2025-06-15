В Вашингтоне с военного парада многие зрители ушли раньше

В начале парада прошли военные в исторической форме разных эпох под аккомпанемент оркестра. Затем проследовали конные отряды и военнослужащие в современной форме. Также были представлены образцы военной техники прошлого века и современные вооружения, включая танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley и Stryker.