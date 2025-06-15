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В Вашингтоне с военного парада многие зрители ушли раньше

Парад по случаю 250-летия американской армии завершился в Вашингтоне.

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Источник: Аргументы и факты

В Вашингтоне завершился парад, посвящённый 250-летию американской армии. По Национальной аллее прошли военные подразделения и проехала военная техника. Однако многие зрители начали расходиться ещё до окончания мероприятия, сообщает РИА Новости.

В начале парада прошли военные в исторической форме разных эпох под аккомпанемент оркестра. Затем проследовали конные отряды и военнослужащие в современной форме. Также были представлены образцы военной техники прошлого века и современные вооружения, включая танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley и Stryker.

В параде также участвовали парашютисты. Они приземлялись на площадку у Белого дома, но из-за деревьев многим зрителям было сложно увидеть их приземление.

Ранее Министерство обороны США ко дню американского национального флага опубликовало поздравление с изображением, на котором размещены российские триколоры.