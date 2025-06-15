Юрист Владимирова назвала даты следующих длинных выходных в России

Юрист напомнила, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, который был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Этот день исторически связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке, передает РИА Новости.