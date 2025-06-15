Юрист Владимирова назвала даты следующих длинных выходных в России

Следующие длинные выходные в России пройдут со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщила юрист Headhunter Ольга Владимирова.
— После июньских праздников следующие продолжительные выходные у россиян будут со 2 по 4 ноября, — сказала Владимирова.
Юрист напомнила, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, который был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Этот день исторически связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке, передает РИА Новости.
В последнюю неделю октября россиян, работающих по стандартному пятидневному графику, ожидает шестидневная рабочая неделя. С 27 октября по 1 ноября придется трудиться без выходных.
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина ранее рассказала, что самым выгодным месяцем лета для отпуска в 2025 году является июль из-за большого числа рабочих дней.