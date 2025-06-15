За неделю кибермошенники похитили у красноярцев более 254 млн рублей

Особенно тревожна последняя неделя, когда было совершено более 116 дистанционных краж на общую сумму свыше 24 миллионов рублей. Основной метод — манипуляции с криптовалютами, липовые интернет-магазины, фальшивые сервисы государственных ведомств и соцсети, где злоумышленники выдают себя за родственников и знакомых.