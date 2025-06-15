За неделю кибермошенники похитили у красноярцев более 254 млн рублей

Ситуация с киберпреступностью в Красноярском крае вызывает тревогу. Количество зарегистрированных случаев дистанционного мошенничества увеличилось многократно, а общие убытки жителей региона составили астрономическую сумму — более 1 миллиарда рублей.
Всего за полгода жертвами аферистов стали 4219 человек.
Раскрывать такие преступления удается далеко не всегда: коэффициент раскрываемости составляет 26,1%.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры края, из почти четырех тысяч эпизодов виновных удалось определить лишь в 736 случаях.
Особенно тревожна последняя неделя, когда было совершено более 116 дистанционных краж на общую сумму свыше 24 миллионов рублей. Основной метод — манипуляции с криптовалютами, липовые интернет-магазины, фальшивые сервисы государственных ведомств и соцсети, где злоумышленники выдают себя за родственников и знакомых.
Чаще всего используются технологии фишинга, когда мошенники рассылают письма или СМС с вредоносными ссылками, ведущими на поддельные веб-сайты или загружающие трояны на смартфоны и компьютеры. Представители полиции предупреждают граждан и просят не давать персональных данных третьим лицам, всю информацию тщательно проверять.
Как ранее писал «МК в Красноярске», мошенники выдают себя за сотрудников Университета Решетнева и обманывают красноярцев. Университет настоятельно рекомендует игнорировать такие звонки и не раскрывать личную информацию.