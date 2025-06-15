В Израиле после ударов Ирана пропали без вести около 35 человек

Около 35 человек пропали без вести после атаки Тегерана по израильскому населённому пункту Бат-Ям, который расположен около Тель-Авива, информирует Ynet.
«Командование тыла предполагает, что примерно 35 человек пропали на месте удара в Бат-Яме», — говорится в сообщении.
Также стало известно, что иранская ракета повредила жилой дом в израильском Бат-Яме. Спасатели не исключают, что строение может обрушиться.
По последним данным, количество пострадавших в израильских городах Бат-Ям и Реховот близ Тель-Авива в результате ночной атаки со стороны Тегерана превысило 130 человек. Ранее сообщалось, что погибли не менее трёх человек.
Напомним, Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой ВВС страны наносят авиаудары по объектам в Иране. Тегеран наносит ответные удары.