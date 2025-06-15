В Башкирии рыбак поймал сома весом 50 килограммов.

В Агидели из реки Белой рыбак вытащил сома весом 50 килограммов. Удача на подводной охоте улыбнулась гостю из Казани Артуру Гарипову.
Результатами прошедшего в городе республиканского фестиваля по подводной охоте «Открытие сезона — 2025» поделился глава администрации Денис Ирназаров.
В соревнованиях приняли участие 105 участников, 35 команд из 12 регионов России. В течение трёх дней рыболовы охотились за своими трофеями.
Помимо 50-килограммового сома, в списке рекордсменов по улову оказались: сазан (12.7 кг), щука (4.4 кг), лещ (1.9 кг), карась (1.5 кг) и линь (1.7 кг).
По итогам соревнований победу одержала команда «Казань сити» из Татарстана.
Ранее «Башинформ» писал о том, что 50-килограммового сома выловили на Юмагузинском водохранилище.