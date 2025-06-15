«От границы участка до тротуара или дороги и на 10 метров вглубь от всех сторон». Власти рассказали, как далеко надо скашивать траву за забором частного дома по новым правилам

Ответственность за чистоту и порядок по новым правилам благоустройства и содержания населенных пунктов распространяется теперь не только на территорию частного дома внутри забора, но и на прилегающие к ней участки, сообщает телеграм-канал «Гомельщина официально» со ссылкой на Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.