«От границы участка до тротуара или дороги и на 10 метров вглубь от всех сторон». Власти рассказали, как далеко надо скашивать траву за забором частного дома по новым правилам

Ответственность за чистоту и порядок по новым правилам благоустройства и содержания населенных пунктов распространяется теперь не только на территорию частного дома внутри забора, но и на прилегающие к ней участки, сообщает телеграм-канал «Гомельщина официально» со ссылкой на Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
«Изменения коснулись покоса травы: владельцы обязаны регулярно скашивать траву от границы до тротуара (или проезжей части) и на 10 метров вглубь от остальных сторон, но не более половины расстояния до соседнего участка», — отмечают власти.
Кстати, скашивать траву надо не только возле частного домам.
«Для гаражей и автостоянок установлена зона покоса в 5 метров по периметру», — отметили в облисполкоме.
Кстати, вот еще нюансы по правилам уборки возле частных домов.
Напомним, в Беларуси с 18 мая 2025 стали действовать новые правила содержания частных домов: косить траву при отрастании газона свыше 20 сантиметров, а высокие деревья сажать на расстоянии не менее трех метров от соседей.
Кстати, Министерство ЖКХ сказало, дадут ли штраф, если трава на участке выросла свыше 20 см.