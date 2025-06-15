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«От границы участка до тротуара или дороги и на 10 метров вглубь от всех сторон». Власти рассказали, как далеко надо скашивать траву за забором частного дома по новым правилам

Власти назвали метраж покоса травы за забором частного дома в Беларуси.

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Источник: Комсомольская правда

Ответственность за чистоту и порядок по новым правилам благоустройства и содержания населенных пунктов распространяется теперь не только на территорию частного дома внутри забора, но и на прилегающие к ней участки, сообщает телеграм-канал «Гомельщина официально» со ссылкой на Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«Изменения коснулись покоса травы: владельцы обязаны регулярно скашивать траву от границы до тротуара (или проезжей части) и на 10 метров вглубь от остальных сторон, но не более половины расстояния до соседнего участка», — отмечают власти.

Кстати, скашивать траву надо не только возле частного домам.

«Для гаражей и автостоянок установлена зона покоса в 5 метров по периметру», — отметили в облисполкоме.

Кстати, вот еще нюансы по правилам уборки возле частных домов.

Напомним, в Беларуси с 18 мая 2025 стали действовать новые правила содержания частных домов: косить траву при отрастании газона свыше 20 сантиметров, а высокие деревья сажать на расстоянии не менее трех метров от соседей.

Кстати, Министерство ЖКХ сказало, дадут ли штраф, если трава на участке выросла свыше 20 см.