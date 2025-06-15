Врачи озвучили способ замедлить процесс старения организма

«Затормозить старение можно, если придерживаться здорового образа жизни: отказаться от вредных привычек, употреблять качественные продукты питания», — передает слова врача РБК. Он также отметил, что регулярные физические нагрузки и контроль калорийности пищи помогают поддерживать организм в хорошем состоянии.