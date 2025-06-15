Врачи озвучили способ замедлить процесс старения организма

Врачи считатают, что затормозить старение можно, если придерживаться здорового образа жизни.
Замедлить старение можно при помощи здорового образа жизни, включающего отказ от вредных привычек и сбалансированное питание. Об этом рассказал врач-генетик Александр Резник.
«Затормозить старение можно, если придерживаться здорового образа жизни: отказаться от вредных привычек, употреблять качественные продукты питания», — передает слова врача РБК. Он также отметил, что регулярные физические нагрузки и контроль калорийности пищи помогают поддерживать организм в хорошем состоянии.
По мнению врача-педиатра Александра Карасева, единой причины старения не существует, но ранний регресс возможен при отсутствии здоровых привычек. Ключевыми факторами долголетия он называет разнообразное питание, физическую активность и достаточный сон.
Карасев также предупредил, что препараты против старения часто являются маркетинговой уловкой и не дают желаемого эффекта. Биологически активные добавки следует принимать только по назначению врача.