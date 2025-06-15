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Врачи озвучили способ замедлить процесс старения организма

Замедлить старение можно при помощи здорового образа жизни, включающего отказ от вредных привычек и сбалансированное питание. Об этом рассказал врач-генетик Александр Резник.

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Врачи считатают, что затормозить старение можно, если придерживаться здорового образа жизни.

Замедлить старение можно при помощи здорового образа жизни, включающего отказ от вредных привычек и сбалансированное питание. Об этом рассказал врач-генетик Александр Резник.

«Затормозить старение можно, если придерживаться здорового образа жизни: отказаться от вредных привычек, употреблять качественные продукты питания», — передает слова врача РБК. Он также отметил, что регулярные физические нагрузки и контроль калорийности пищи помогают поддерживать организм в хорошем состоянии.

По мнению врача-педиатра Александра Карасева, единой причины старения не существует, но ранний регресс возможен при отсутствии здоровых привычек. Ключевыми факторами долголетия он называет разнообразное питание, физическую активность и достаточный сон.

Карасев также предупредил, что препараты против старения часто являются маркетинговой уловкой и не дают желаемого эффекта. Биологически активные добавки следует принимать только по назначению врача.