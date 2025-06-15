Петров пост 2024: даты, что можно и нельзя есть в период поста

«В Петров пост надо постараться поститься. В это время обычно шли трудные сельскохозяйственные работы — покос сена, ворошение, стогование и перевозка на сеновалы. Самое сложное — это покос. Надо было порой под жарким солнцем накосить много травы. Женщины и дети ворошили сено. Длинный день предопределял длинный рабочий день — до захода солнца. То есть в прежние времена в это время просили у Господа Бога сил на тяжелую работу. Лень в эти дни считалась самым страшным делом. Сейчас, когда у многих из нас есть возможность отдыхать летом, то это, конечно, что-то новое. Но если человек работал весь год, то почему бы ему и не отдохнуть. Но с отдыхом надо знать меру, не злоупотреблять расслаблением и позволением себе слабостей», — рассказал священник про традиции Петрова поста.