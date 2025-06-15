Стало известно, когда в самолетах появится интернет

«Процесс сертификации новых технологий для авиации обычно занимает много времени, так как необходимо учитывать строгие требования безопасности и совместимости с бортовыми системами. Поэтому маловероятно, что интернет в самолетах будет внедрен раньше 2027 года», — цитирует ТАСС замминистра транспорта РФ Андрея Никитина.