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Стало известно, когда в самолетах появится интернет

Никитин: Интернет в самолетах появится не ранее 2027 года.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В России интернет на борту самолетов появится не ранее 2027 года. Это связано с длительным процессом сертификации новых технологий для авиации.

«Процесс сертификации новых технологий для авиации обычно занимает много времени, так как необходимо учитывать строгие требования безопасности и совместимости с бортовыми системами. Поэтому маловероятно, что интернет в самолетах будет внедрен раньше 2027 года», — цитирует ТАСС замминистра транспорта РФ Андрея Никитина.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев сообщал, что Wi-Fi будет работать на всех российских самолетах после запуска в 2027 году спутниковой группировки, включающей 900 аппаратов.

Тем временем по результатам как российских, так и мировых опросов около 67% пассажиров говорят, что возможность пользоваться интернетом на борту самолета критически важна.