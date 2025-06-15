Ядовитый почерк: Врач рассказала Life.ru, как отличить укус ядовитой и неядовитой змеи

Рану нужно промыть чистой водой (не перекисью водорода и не спиртом), а затем наложить нетугую стерильную повязку. Также можно кратковременно приложить лёд, завёрнутый в ткань. Нельзя разрезать рану или пытаться высосать яд, накладывать тугой жгут (это может привести к некрозу, то есть к отмиранию тканей), прижигать укус, «лечиться» спиртными напитками или кофе. Вместо этого следует вызвать бригаду скорой помощи и как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.