К 2023 году в России появится лекарство от старения: насколько оно безопасно

К 2030 году в России планируют внедрить лекарства, восстанавливающие стареющие клетки. Об этом шла речь на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Как отметил член Комитета Госдумы по охране здоровья академик РАН Александр Румянцев, в настоящее время разрабатывается группа препаратов «сенолитиков». Они сокращают количество стареющих клеток и замедляют «инфламейджинг» — возрастные изменения, связанные с воспалительным процессом. Однако рассчитывать на эликсир молодости ученые не советуют. Почему — выясняла «Вечерняя Москва».
Как пояснил врач-трансфузиолог, автор книг «Кровавый коктейль» и «Пока едет скорая» Андрей Звонков, речь идет о разработке препаратов, ориентированных на целенаправленное омоложение определенных групп клеток, наиболее важных для человека, — сосудов, головного мозга и печени, желез внутренней секреции.
Эксперт напомнил, что клетки человеческого организма имеют «предел Хейфлика» — количество делений, составляющих порядка 50−52 циклов. Одна из основных причин клеточного старения — укорочение теломер (концевые участки хромосом, защищающих ДНК при делении клетки. — «ВМ»). В бытовом понимании этот феномен можно сравнить с шинкованием огурца, от которого отрезают кружочки, пока плод не будет изрезан полностью…
— С конца девяностых известно, что теломеры укорачивает активация фермента теламеразы. Если его ингибировать (замедлить. — «ВМ»), клетка будет делиться бесконечное число раз, но это очень рисковано. Бесконечное деление — мечта любой раковой клетки. Если такой препарат загнать в организм человека, почти наверняка разовьется гигантское количество опухолевых процессов, которые просто сожрут его в течение нескольких месяцев, — пояснил Андрей Звонков.
Эксперт напомнил, что попытки изобрести «эликсир молодости» предпринимались неоднократно. В 2015 году американка Лиз Пэрриш согласилась на эксперимент, в ходе которого ей ввели разработанный ее биотехнологической компанией препарат. Сейчас Лиз 51 год, она признается, что стала намного активнее и занимается спортом наравне с 19-летним сыном. Впрочем, Пэрриш неоднократно заявляла, что, даже если последствия окажутся смертельными, она не будет жалеть, что пошла на риск.
Одна из главных причин смертности: как избежать развития артериальной гипертонии.
— Природа не терпит, когда люди вмешиваются в ее планы. Она в этом смысле очень ревнива. Если ученым удастся изменить эндокринную структуру человека, возможно, на планете увеличится количество бесплодных людей, живущих очень долго, — размышляет доктор Звонков.
Врач доказательной медицины, терапевт, нефролог и диетолог, телеведущая, которую зрители знают как доктора Регину Доктор, дополняет, что главная причина старения — это хроническое воспаление, связанное с избыточным весом и саркопенией, потерей мышечной массы.
— После 30 лет она теряется на 0,8 процента в год, и именно поэтому к 50 годам многие набирают лишние 10−15 кг на пустом месте, не меняя питание. Это и есть естественный процесс старения — замена мышечной массы жировой тканью. Его можно остановить, но только посредством индивидуально подобранной диеты и спорта, а не непонятных лекарств, — говорит она.
Регина Доктор, автор бестселлера «Здоровое питание в большом городе»:
— Чтобы запустить «антиэйдж», нужно остановить процесс потери мышечной массы и ее замены жировой тканью. Потому что мышцы — это гормоны, иммунитет, жизненный тонус. Рекомендуется сдать фитнес-тест на «состав тела» и, если нет противопоказаний, заниматься функциональными силовыми тренировками с отягощением не менее пяти часов в неделю. Рацион питания составляет диетолог, возможно, он предложит увеличить содержание белка до 20−30 процентов.
Гипертония является одним из трех факторов, которые ускоряют старение и повышают риск ранней смерти. Подробнее о них — в материале «ВМ».