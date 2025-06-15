К 2023 году в России появится лекарство от старения: насколько оно безопасно

Эксперт напомнил, что попытки изобрести «эликсир молодости» предпринимались неоднократно. В 2015 году американка Лиз Пэрриш согласилась на эксперимент, в ходе которого ей ввели разработанный ее биотехнологической компанией препарат. Сейчас Лиз 51 год, она признается, что стала намного активнее и занимается спортом наравне с 19-летним сыном. Впрочем, Пэрриш неоднократно заявляла, что, даже если последствия окажутся смертельными, она не будет жалеть, что пошла на риск.